Вывезли все в Крым: россияне разграбили исторический музей Каховки
Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Россияне продолжают разграблять культурные, научные и образовательные учреждения на ТОТ. Это часть политики врага, как направленная на уничтожение украинской нации, ведь именно музеи исследуют и хранят народную память", - говорится в сообщении.
ЦНС заявляет, что все фонды Каховского исторического музея были вывезены оккупантами на территорию Крыма.
В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века.
Напомним, что российские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин. При этом тогда оккупанты вывезли не только культурные ценности, а уже по традиции, похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.
Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.
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