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Вывезли все в Крым: россияне разграбили исторический музей Каховки

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 16:53
Вывезли все в Крым: россияне разграбили исторический музей Каховки Фото: россияне разграбили исторический музей Каховки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Россияне продолжают разграблять культурные, научные и образовательные учреждения на ТОТ. Это часть политики врага, как направленная на уничтожение украинской нации, ведь именно музеи исследуют и хранят народную память", - говорится в сообщении.

ЦНС заявляет, что все фонды Каховского исторического музея были вывезены оккупантами на территорию Крыма.

В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века.

Напомним, что российские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин. При этом тогда оккупанты вывезли не только культурные ценности, а уже по традиции, похитили сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры и выносит все из музеев Украины.

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