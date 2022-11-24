Вывезли все в Крым: россияне разграбили исторический музей Каховки

Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Россияне продолжают разграблять культурные, научные и образовательные учреждения на ТОТ. Это часть политики врага, как направленная на уничтожение украинской нации, ведь именно музеи исследуют и хранят народную память", - говорится в сообщении.

ЦНС заявляет, что все фонды Каховского исторического музея были вывезены оккупантами на территорию Крыма.

В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века.