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Картини XVII століття та інші експонати. Окупанти пограбували культурний фонд Херсона

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 14:43
Картини XVII століття та інші експонати. Окупанти пограбували культурний фонд Херсона Фото: окупанти пограбували культурний фонд Херсона, вкравши близько 15 тисяч картин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомили в організації, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

"У постійній експозиції музею були іконопис XVII - початку XX століття, українське мистецтво ІІ половини XIX - початку XX століття. Також представлені роботи сучасних художників. Всього з фонду музею, а також інших культурних установ Херсонської області вивезено майже 15 тисяч експонатів", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що вантажівки з награбованим майном вирушили до тимчасово окупованого Сімферополя.

Окрім того, окупанти вкрали сантехніку, у тому числі і унітази, і побутову техніку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти перед своїм виходом з Херсона демонтували і вивезли кілька пам'ятників, включаючи пам'ятник Григорію Потьомкіну.

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