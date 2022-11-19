Крадіжки та мародерство. У Зеленського розкрили справжній зміст сучасної культури РФ

Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Херсонські музеї розграбовані повністю", - йдеться у повідомленні. Подоляк заявив, що крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини - це і є справжній зміст сучасної "російської культури". Радник голови Офісу президента повідомив, що РФ тотально обкрадає будь-які центри української культури і виносить геть усе з музеїв України.