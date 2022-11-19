Крадіжки та мародерство. У Зеленського розкрили справжній зміст сучасної культури РФ
Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури та виносить все з музеїв України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Херсонські музеї розграбовані повністю", - йдеться у повідомленні.
Подоляк заявив, що крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини - це і є справжній зміст сучасної "російської культури".
Радник голови Офісу президента повідомив, що РФ тотально обкрадає будь-які центри української культури і виносить геть усе з музеїв України.
Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти розграбували музей і винесли мармуровий унітаз.
Також російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин.
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