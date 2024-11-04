У виведеного з-під санкцій РНБО контрабандиста Куртушова знайшли родинний бізнес в Криму: що відомо

Так, брат Куршутова Амет є керуючим клініки "П’ять принципів" в окупованому Сімферополі. Засновником клініки, згідно з даними з реєстрів, є Осман Куртушов.

Відомо, що цього року бізнес Куртушових став лауреатом всеросійської бізнес-премії "Лідер року". Премію вручали в Сімферополі, а місцеве ЗМІ навіть записало з Аметом інтервʼю.

Також, за даними ЗМІ, Сеяр Куршутов також причетний до цього бізнесу і отримав російський паспорт у Криму ще у 2014 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що РНБО не подовжила санкції проти низки контрабандистів, у тому числі щодо Сєяра Куршутова, який був першим номером санкційного списку з указу № 169 2021 року.

Криміналізація контрабанди в Україні

Як відомо, Україна відмовилася від криміналізації контрабанди у 2011 році, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Минулого року в Україні вирішили повернутися до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Того ж місяця президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Також зазначалось, що в Україні вручили першу підозру після криміналізації контрабанди. Підозру отримав житель Чернівецької області.