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У виведеного з-під санкцій РНБО контрабандиста Куртушова знайшли родинний бізнес в Криму: що відомо

Фото: контрабандист Сєяр Куртушов (youtube_com_Yuriy_Romanenko)
Автор: Олександр Мороз

Виведений з-під санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) контрабандист Сєяр Куртушов може з 2014 мати російський паспорт та бути повʼязаним з родинним бізнесом в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані росЗМІ.

Так, брат Куршутова Амет є керуючим клініки "П’ять принципів" в окупованому Сімферополі. Засновником клініки, згідно з даними з реєстрів, є Осман Куртушов.

 

Відомо, що цього року бізнес Куртушових став лауреатом всеросійської бізнес-премії "Лідер року". Премію вручали в Сімферополі, а місцеве ЗМІ навіть записало з Аметом інтервʼю.

 

Також, за даними ЗМІ, Сеяр Куршутов також причетний до цього бізнесу і отримав російський паспорт у Криму ще у 2014 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що РНБО не подовжила санкції проти низки контрабандистів, у тому числі щодо Сєяра Куршутова, який був першим номером санкційного списку з указу № 169 2021 року.

Криміналізація контрабанди в Україні

Як відомо, Україна відмовилася від криміналізації контрабанди у 2011 році, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Минулого року в Україні вирішили повернутися до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Того ж місяця президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Також зазначалось, що в Україні вручили першу підозру після криміналізації контрабанди. Підозру отримав житель Чернівецької області.

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