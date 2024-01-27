Витягли з Тиси. ДПСУ врятувала чоловіка, що намагався доплити до Угорщини

Українець намагався самостійно переткнути кордон та виїхати до Угорщини, проте під час переправляння через Тису в нього виникли труднощі, через що він звернувся по допомогу до рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

За даними рятувальників, врятований самостійно проклав маршрут до Угорщини за допомогою навігаційного додатка.

"Однак він не врахував, що Тиса досить небезпечна. Стрімка течія збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що зміг зробити молодик, - вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби", - пояснили в службі.

Прикордонники допомогли вибратися чоловіку з води, після чого доставили його у підрозділ та зігріли.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян діє військовий стан та оголошено мобілізацію. У зв'язку з цим чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Також влада передбачила низку винятків.

Військовозобов'язані чоловіки вже неодноразово намагалися незаконно перетинати кордон для ухилення від мобілізації.

Наприклад, нещодавно українські прикордонники зловили групу ухилянтів, які намагалися втекти з України до Угорщини на надувному човні.

Крім того, ми писали, що у квітні СБУ розкрила схему для ухилянтів. Їм надавали гідрокостюми для того, щоб перетнути кордон через річку.

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