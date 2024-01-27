Вытащили из Тисы. ГПСУ спасла мужчину, который пытался доплыть до Венгрии

Украинец пытался самостоятельно пересечь границу и выехать в Венгрию, однако во время переправки через Тису у него возникли трудности, из-за чего он обратился за помощью к спасателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

По данным спасателей, спасенный самостоятельно проложил маршрут в Венгрию с помощью навигационного приложения.

"Однако он не учел, что Тиса достаточно опасна. Стремительное течение сбило его с ног и понесло в неизвестном направлении. Все, что смог сделать молодой человек, - ухватиться за ветки на берегу реки и вызвать спасательные службы", - пояснили в службе.

Пограничники помогли выбраться из воды, после чего доставили его в подразделение и согрели.

Выезд за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и объявлена мобилизация. В связи с этим мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также власти предусмотрели ряд исключений.

Военнообязанные мужчины уже не раз пытались незаконно пересекать границу для уклонения от мобилизации.

Например, недавно украинские пограничники поймали группу уклонистов, пытавшихся бежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Кроме того, мы писали, что в апреле СБУ раскрыла схему для уклонистов. Им предоставляли гидрокостюмы для того, чтобы пересечь границу через реку.

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