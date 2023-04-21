Пропонували "водолазні" послуги. СБУ розкрила схеми вивезення чоловіків за кордон
Правоохоронці виявили нові схеми незаконного вивезення військовозобов'язаних за кордон. Зокрема, чоловікам пропонували перепливати дном річки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
За інформацією СБУ, про підозру вже повідомили п'ятьох організаторів схем вивезення військовозобов'язаних. Вони пропонували уникнути призову на підставі фальшивих документів та за допомогою перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.
Фото: затримання організаторів незаконних схем (t.me/SBUkr)
Вартість подібної "послуги" становила від 1 до 3,5 тисячі доларів. Вона залежала від терміновості виїзду чи дальності регіону.
"Так, у Вінницькій області затримано трьох місцевих жителів, які пропонували "ухилянтам" втекти до Молдови вплав через Дністер. Для своїх клієнтів ділки "підготували" водні маршрути та гідрокостюми", - сказано в повідомленні СБУ.
У Львівській області адвоката впіймали на тому, що він за допомогою своїх зв'язків у військкоматі допомагав уникати мобілізації.
При цьому в Одеській області два мешканці регіону пропонували виїжджати з країни на підставі підроблених документів про зняття з військового обліку за станом здоров'я.
"За всіма викритими фактами продовжуються розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності", - уточнюють у СБУ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Раді запропонували відкрити виїзд за кордон для ради чоловіків, але є умови.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.