"Не дісталися фінішу". Прикордонники не дали ухилянтам втекти з України на човні
Українські прикордонники зловили групу ухилянтів, які намагалися втекти з України до Угорщини на надувному човні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
За інформацією ДПСУ, на кордоні затримали чотирьох порушників. Вони придбали надувний човен і посилили його плавучість пінопластом. На такій конструкції ухилянти сподівалися дістатися Угорщини холодними водами річки Тиса.
Фото: ухилісти, яких зловили на кордоні (t.me/DPSUkr)
При цьому кожен з учасників "туру" мав заплатити організаторам, особи яких встановлюються, по 2 тисячі євро.
Також прикордонники затримали ще чотирьох "туристів" - одного на шляху до Угорщини, а ще трьох - до Румунії.
Виїзд чоловіків із України
Нагадаємо, виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України під час воєнного стану заборонено. Але є низка винятків.
За інформацією Державної прикордонної служби, щодня з України виїжджає близько шести тисяч військовозобов'язаних чоловіків.
Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, більшість із цього числа - водії вантажівок та автобусів.
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