На порталі "Дія" запустили послугу замовлення витягу про несудимість з апостилем. Документ можна отримати для працевлаштування, навчання та оформлення справ за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram .

Як замовити витяг на порталі

Раніше замовити такий витяг можна було через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і на порталі.

Апостиль підтверджує справжність підпису на документі та дає змогу використовувати його в країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції. Тож не потрібно спочатку замовляти витяг, а потім окремо шукати, де поставити апостиль.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія".

Перейти до розділу "Довідки та витяги".

Обрати послугу "Витяг про несудимість".

Заповнити форму та надіслати заяву.

Також замовити документ можна через онлайн-сервіс МВС "Єдине вікно".

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Де ще можна оформити документ

Послугу тестово запускають і в ЦНАПах десяти регіонів. Оформити витяг про несудимість з апостилем можна буде в Миколаєві, Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Чернігові, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Дніпрі.

Згодом послуга має запрацювати в решті відділень ЦНАПів по Україні.

Сервіс реалізували Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA та ДП "Інфотех".