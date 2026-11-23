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У застосунку "Дія" найближчим часом запрацює авторизація для іноземних громадян. Вони зможуть отримувати українські державні послуги онлайн, зокрема оформлювати податковий номер без відвідування установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Які послуги готують для іноземців За словами заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль, першим кроком стане запуск і розвиток спеціального статусу е-Резидента. Завдяки новим інструментам іноземці зможуть повністю онлайн отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - без паперових документів і відвідування державних установ. Крім того, Мінцифри планує запровадити в застосунку цифрову картку резидента та запустити перші послуги для іноземних користувачів. Також ключові сервіси перекладуть англійською мовою, а цілодобову підтримку користувачам надаватиме інтелектуальний помічник Diia.AI.