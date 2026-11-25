На портале "Дія" запустили услугу заказа выписки о несудимости с апостилем. Документ можно получить для трудоустройства, обучения и оформления дел за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram .

Как заказать выписку на портале

Ранее заказать такую выписку можно было через приложение "Дія". Теперь услуга доступна и на портале.

Апостиль подтверждает подлинность подписи на документе и позволяет использовать его в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции. Поэтому не нужно сначала заказывать выписку, а затем отдельно искать, где поставить апостиль.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія".

Перейти к разделу "Справки и выписки".

Выбрать услугу "Выписка о несудимости".

Заполнить форму и отправить заявление.

Также заказать документ можно через онлайн-сервис МВД "Единое окно".

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Где еще можно оформить документ

Услуга тестово запускается и в ЦНАПах десяти регионов. Оформить выписку о несудимости с апостилем можно будет в Николаеве, Сумах, Запорожье, Херсоне, Одессе, Чернигове, Львове, Ивано-Франковске, Харькове и Днепре.

Потом услуга должна заработать в остальных отделениях ЦНАПов по Украине.

Сервис был реализован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA и ГП "Инфотех".