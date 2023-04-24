UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку РФ

Фото: віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито повинна "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцеспікерка парламенту Угорщини Дори Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия".

Як пояснила представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", "схвалення" з боку Росії дозволить Україні нібито вступити до НАТО без великих безпекових ризиків. Також вона відзначила, що "ми (Угорщина, - ред.) не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.

Зокрема Дуро розкритикувала Україну через нібито "утиски" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" - сказала вона відзначив, що "правильним кроком" було б надання територіальної автономії Закарпатській області та іншим регіонам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом організації, але зараз слід забезпечити перемогу нашої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУгорщинаВійна в Україні