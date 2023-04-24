Вице-спикер парламента Венгрии о вступлении Украины в НАТО: нужно "разрешение" со стороны РФ

Как пояснила представительница крайне правой венгерской партии "Наша Родина", "одобрение" со стороны России позволит Украине якобы вступить в НАТО без больших рисков для безопасности. Также она отметила, что "мы (Венгрия, - ред.) не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины".

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу... Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", - заявила она.

В частности Дуро раскритиковала Украину из-за якобы "притеснения" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья" - сказала она отметив, что "правильным шагом" было бы предоставление территориальной автономии Закарпатской области и другим регионам.