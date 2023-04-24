Віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцеспікерка парламенту Угорщини Дори Дуро в інтерв'ю російському виданню " Известия ".

Як пояснила представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", "схвалення" з боку Росії дозволить Україні нібито вступити до НАТО без великих безпекових ризиків. Також вона відзначила, що "ми (Угорщина, - ред.) не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.

Зокрема Дуро розкритикувала Україну через нібито "утиски" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" - сказала вона відзначив, що "правильним кроком" було б надання територіальної автономії Закарпатській області та іншим регіонам.