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Віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку РФ

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Понеділок 24 квітня 2023 16:00
Віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку РФ Фото: віцеспікер парламенту Угорщини про вступ України до НАТО: треба "дозвіл" з боку Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито повинна "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцеспікерка парламенту Угорщини Дори Дуро в інтерв'ю російському виданню "Известия".

Як пояснила представниця крайньої правої угорської партії "Наша Батьківщина", "схвалення" з боку Росії дозволить Україні нібито вступити до НАТО без великих безпекових ризиків. Також вона відзначила, що "ми (Угорщина, - ред.) не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України".

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.

Зокрема Дуро розкритикувала Україну через нібито "утиски" національних меншин.

"Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття" - сказала вона відзначив, що "правильним кроком" було б надання територіальної автономії Закарпатській області та іншим регіонам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом організації, але зараз слід забезпечити перемогу нашої держави.

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