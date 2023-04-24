ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вице-спикер парламента Венгрии о вступлении Украины в НАТО: нужно "разрешение" со стороны РФ

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 16:00
Вице-спикер парламента Венгрии о вступлении Украины в НАТО: нужно "разрешение" со стороны РФ Фото: вицеспикер парламента Венгрии о вступлении Украины в НАТО: нужно "разрешение" со стороны России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила о том, что Украина якобы должна "получить разрешение" России по вступлению в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро в интервью российскому изданию "Известия".

Как пояснила представительница крайне правой венгерской партии "Наша Родина", "одобрение" со стороны России позволит Украине якобы вступить в НАТО без больших рисков для безопасности. Также она отметила, что "мы (Венгрия, - ред.) не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины".

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу... Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", - заявила она.

В частности Дуро раскритиковала Украину из-за якобы "притеснения" национальных меньшинств.

"Украинское руководство не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья" - сказала она отметив, что "правильным шагом" было бы предоставление территориальной автономии Закарпатской области и другим регионам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом организации, но сейчас следует обеспечить победу нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Венгрия Война в Украине
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году