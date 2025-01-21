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Вице-премьер Испании откажется от Twitter из-за поведения Маска на инаугурации Трампа

Вторник 21 января 2025 13:36
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Вице-премьер Испании откажется от Twitter из-за поведения Маска на инаугурации Трампа Фото: Йоланда Диас, вице-премьер Испании (flickr.com/photos_theleft_eu )
Автор: Сергей Пышкин

Вице-премьер Испании Йоланда Диас откажется от пользования социальной сетью Twitter, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, из-за поведения последнего во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Испании Йоланду Диас в интервью телеканалу TVE.

Как отметила Диас, соответствующее решение она приняла из-за поведения Маска во время инаугурации Трампа, в связи с чем она не планирует "продолжать пропагандировать ненависть".

"Я приняла это решение, которое, я знаю, сложное, но я не буду частью социальной сети, основанной на использовании алгоритмов, которые поощряют ксенофобские идеи, направленные против прав человека и поощряют крайне правых в мире", - заявила она.

Также она добавила, что другие министры страны из ее леворадикальной партии Sumar приняли аналоичное решение относительно пользования Twitter.

Инаугурация Трампа

Вчера, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация Трампа, которая позволила ему официально вступить в должность главы Белого дома. Во время мероприятий также присутствовал и Маск, который отличился тем, что сделал жест, похожий на нацистский "Sieg Heil", во время речи. Отвечая критикам миллиардер заявил, что его утомляют атаки в стиле "все являются Гитлером".

Подробно о том, что сказал Трамп во время своей инаугурационной речи - в материале РБК-Украина.

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