Віцеканцлер Австрії розкритикував ідею допустити росіян та білорусів до змагань

Ініціатива дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, де також будуть українці, є неприпустимою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-канцлера, міністра спорту Австрії Вернера Коглера у Facebook .

"Неприпустимо, щоб українські спортсмени виборювали медалі з російськими та білоруськими спортсменами. Багато російських олімпійських чемпіонів не є сторонніми спостерігачами, а належать до армії Путіна, тоді як близько 220 українських спортсменів загинули в результаті російських атак", - додав Коглер.

Він наголосив, що не підтримує ідею Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів на змагання.

Нагадаємо, раніше МОК заявив, що розгляне можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Після цього президент України у відповідь на таку скандальну ініціативу запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.

При цьому таку ідею МОК вже не підтримали Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.