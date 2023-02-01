Віце-спікер Бундестагу прибула з візитом до Києва

Віце-президент німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт сьогодні, 1 лютого, прибула з візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Герінг-Екардт у Twitter.
"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла б скласти уявлення про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місцях", - написала вона.
Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує найближчим часом відвідати Україну.
РБК-Україна також писало, що новообраний президент Чехії Петр Павел збирається приїхати до України навесні.
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