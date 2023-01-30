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Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

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Понеділок 30 січня 2023 17:27
Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час пресконференції після відвідування Оперативного командування Бундесверу.

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус.

Проте точну дату міністр не назвав, але зазначив, що це буде його перший візит у "кризовий регіон".

Окрім того, Пісторіус не захотів коментувати надання Україні винищувачів, назвавши це питання "гіпотетичним" на цей час. Він заявив, що не відповідатиме на гіпотетичні запитання, при цьому послався на канцлера Шольца, який заявив днями, що про постачання бойових літаків наразі не йдеться.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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