Вице-спикер Бундестага прибыла с визитом в Киев

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы составить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на местах", - написала она.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус планирует в ближайшее время посетить Украину.

РБК-Украина также писало, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел собирается приехать в Украину весной.

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