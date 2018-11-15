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Вице-президент США встретится сегодня с Путиным, - Reuters

Новости » Политика    15.11.2018 - 12:05
Вице-президент США встретится сегодня с Путиным, - Reuters
Коллаж РБК-Украина

Пенс и Путин встретятся в Сингапуре

Вице-президент США Майк Пенс сегодня, 15 ноября, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters со ссылкой на источник в российской делегации.

"Вице-президент США Майк Пенс в четверг встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в Сингапуре", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов Америки может отложить введение новых санкций в отношении Российской Федерации , так как не успеет до конца 2018 года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование.

Ранее Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе.  США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которое в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

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