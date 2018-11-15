Віце-президент США зустрінеться сьогодні з Путіним, -  Reuters

Колаж РБК-Україна

Пенс і Путін зустрінуться в Сінгапурі

Віце-президент США Майк Пенс сьогодні, 15 листопада, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Сінгапурі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters із посиланням на джерело в російській делегації.

"Віце-президент США Майк Пенс у четвер зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту в Сінгапурі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Конгрес Сполучених Штатів Америки може відкласти введення нових санкцій відносно Російської Федерації , так як не встигне до кінця 2018 року розглянути відповідний законопроект і провести голосування.

Раніше Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі. США пообіцяли Росії санкції до тих пір, поки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву.

Додамо, президент України Петро Порошенко звернувся до світових країн із проханням відреагувати на "вибори" на Донбасі. За результатами цих звернень були отримані відповіді про те, що ні одна цивілізована країна ніколи не визнає результатів цього псевдоголосования, яке у неділю, 11 листопада організувала Росія.