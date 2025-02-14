Віце-президент США Венс відмовився зустрічатися з Шольцем у Мюнхені
Віце-президент США Джей-Ді Венс відмовився зустрічатися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на Мюнхенській конференції з безпеки. Заступник Трампа переконаний, що Шольцу недовго лишилося перебувати на посаді глави німецького уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Німецький чиновник підтвердив виданню, що обидва лідери не зустрічатимуться на глобальному зібранні, яке розпочнеться у п'ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Нам не потрібно його бачити, він не буде канцлером довго", - так один із колишніх чиновників описав підхід команди Венса.
"Це неповага до Німеччини. Я терпіти не можу Шольца, але він все ще наш канцлер. Але це вписується... адміністрація Трампа не дбає про своїх союзників", - сказав виданню німецький чиновник, що не належить до партії Шольца.
"Це прикрий провал, який лише показує, що команда Трампа не сприймає Німеччину всерйоз як головного гравця в Європі", - сказав один високопоставлений східноєвропейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто висловитися з цього приводу.
Зазначається, що така новина ризикує знизити шанси Олафа Шольца на дострокових виборах у Німеччині 23 лютого.
Водночас, імовірний наступник Шольца, правоцентристський на посаду глави уряду Фрідріх Мерц, матиме 20-хвилинну зустріч із Венсом у Мюнхені.
Віце-президент США також планує зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, що виконує переважно церемоніальну роль і не входить до складу уряду.
До першої частини зустрічі також приєднаються міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і глава відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт. Це гарантуватиме, що уряд матиме право голосу.
Мюнхенська безпекова конференція
З 14 по 16 лютого у Мюнхені відбудеться пройде 61-ша щорічна Мюнхенська конференція з безпеки.
Під час зустрічі очікуються переговори української делегації на чолі з Володимиром Зеленським з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема з віце-президентом США Джей Ді Венсом.
Крім того, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України та Росії на полях конференції. Це при тому, що російські офіційні особи не відвідували Мюнхенську конференцію починаючи з 2022 року.
12 лютого Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками розмов, президент США заявив про "хорошу можливість завершити війну".
Європейські лідери не були поінформовані про дзвінок Трампа Путіну і розкритикували його.
Крім того, Трамп запропонував план завершення війни в Україні, що передбачає передачу під контроль США українських рідкоземельних металів. Шольц засудив таку пропозицію американського президента.
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