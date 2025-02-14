Віце-президент США Венс відмовився зустрічатися з Шольцем у Мюнхені

Віце-президент США Джей-Ді Венс відмовився зустрічатися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на Мюнхенській конференції з безпеки. Заступник Трампа переконаний, що Шольцу недовго лишилося перебувати на посаді глави німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Німецький чиновник підтвердив виданню, що обидва лідери не зустрічатимуться на глобальному зібранні, яке розпочнеться у п'ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Нам не потрібно його бачити, він не буде канцлером довго", - так один із колишніх чиновників описав підхід команди Венса.

"Це неповага до Німеччини. Я терпіти не можу Шольца, але він все ще наш канцлер. Але це вписується... адміністрація Трампа не дбає про своїх союзників", - сказав виданню німецький чиновник, що не належить до партії Шольца.

"Це прикрий провал, який лише показує, що команда Трампа не сприймає Німеччину всерйоз як головного гравця в Європі", - сказав один високопоставлений східноєвропейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто висловитися з цього приводу.

Зазначається, що така новина ризикує знизити шанси Олафа Шольца на дострокових виборах у Німеччині 23 лютого.

Водночас, імовірний наступник Шольца, правоцентристський на посаду глави уряду Фрідріх Мерц, матиме 20-хвилинну зустріч із Венсом у Мюнхені.

Віце-президент США також планує зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, що виконує переважно церемоніальну роль і не входить до складу уряду.

До першої частини зустрічі також приєднаються міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і глава відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт. Це гарантуватиме, що уряд матиме право голосу.