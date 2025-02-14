Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем в Мюнхене

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Заместитель Трампа убежден, что Шольцу недолго осталось находиться на посту главы немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Немецкий чиновник подтвердил изданию, что оба лидера не будут встречаться на глобальном собрании, которое начнется в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нам не нужно его видеть, он не будет канцлером долго", - так один из бывших чиновников описал подход команды Вэнса.

"Это неуважение к Германии. Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Но это вписывается... администрация Трампа не заботится о своих союзниках", - сказал изданию немецкий чиновник, не принадлежащий к партии Шольца.

"Это досадный провал, который лишь показывает, что команда Трампа не воспринимает Германию всерьез как главного игрока в Европе", - сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, чтобы откровенно высказаться по этому поводу.

Отмечается, что такая новость рискует снизить шансы Олафа Шольца на досрочных выборах в Германии 23 февраля.

В то же время, вероятный преемник Шольца, правоцентристский на пост главы правительства Фридрих Мерц, будет иметь 20-минутную встречу с Венсом в Мюнхене.

Вице-президент США также планирует встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который выполняет преимущественно церемониальную роль и не входит в состав правительства.

К первой части встречи также присоединятся министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт. Это будет гарантировать, что правительство будет иметь право голоса.