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Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем в Мюнхене

Пятница 14 февраля 2025 00:19
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Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем в Мюнхене Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Заместитель Трампа убежден, что Шольцу недолго осталось находиться на посту главы немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Немецкий чиновник подтвердил изданию, что оба лидера не будут встречаться на глобальном собрании, которое начнется в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нам не нужно его видеть, он не будет канцлером долго", - так один из бывших чиновников описал подход команды Вэнса.

"Это неуважение к Германии. Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Но это вписывается... администрация Трампа не заботится о своих союзниках", - сказал изданию немецкий чиновник, не принадлежащий к партии Шольца.

"Это досадный провал, который лишь показывает, что команда Трампа не воспринимает Германию всерьез как главного игрока в Европе", - сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, чтобы откровенно высказаться по этому поводу.

Отмечается, что такая новость рискует снизить шансы Олафа Шольца на досрочных выборах в Германии 23 февраля.

В то же время, вероятный преемник Шольца, правоцентристский на пост главы правительства Фридрих Мерц, будет иметь 20-минутную встречу с Венсом в Мюнхене.

Вице-президент США также планирует встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который выполняет преимущественно церемониальную роль и не входит в состав правительства.

К первой части встречи также присоединятся министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт. Это будет гарантировать, что правительство будет иметь право голоса.

Мюнхенская конференция по безопасности

С 14 по 16 февраля в Мюнхене состоится пройдет 61-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.

Во время встречи ожидаются переговоры украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским с представителями администрации Дональда Трампа, в частности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины и России на полях конференции. Это при том, что российские официальные лица не посещали Мюнхенскую конференцию начиная с 2022 года.

12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам разговоров, президент США заявил о "хорошей возможности завершить войну".

Европейские лидеры не были проинформированы о звонке Трампа Путину и раскритиковали его.

Кроме того, Трамп предложил план завершения войны в Украине, предусматривающий передачу под контроль США украинских редкоземельных металлов. Шольц осудил такое предложение американского президента.

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Олаф Шольц
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