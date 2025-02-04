Шольц засудив "егоїстичний" план Трампа пов'язати допомогу Україні з доступом до цінної сировини

Пропозиція президента США Дональда Трампа пов'язати подальшу військову допомогу Україні з правами доступу до її цінної сировини не відповідає інтересам Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал N-TV .

"Було б дуже егоїстично" використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони, заявив Шольц після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, "йдеться про те, щоб гарантувати, що Україна зможе фінансувати свою реконструкцію".

Це великі завдання, враховуючи колосальні руйнування. Тому ресурси країни слід використовувати для фінансування всього, що знадобиться після війни, додав канцлер Німеччини.

Пропозиція Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США надали Україні більше військової та економічної допомоги, ніж її європейські союзники, і висловив намір укласти угоду, яка гарантуватиме доступ до українських рідкоземельних металів. Він вважає, що така угода могла б стати умовою для продовження американської підтримки у війні з Росією.

Про стратегічну важливість рідкоземельних металів України говорив президент Володимир Зеленський під час презентації свого "плану перемоги" восени минулого року. Тоді ж він запропонував союзникам зі США та Європи укласти угоду про інвестування та захист цінних металів.