Вице-президент США отправится в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним

Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Пенс прилетит в Турцию сегодня вечером

Вице-президент США Майк Пенс посетит Турцию, чтобы обсудить военную турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, несмотря на отказ президента Реджепа Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщил пресс-секретарь Пенса, он сегодня отправляется в Турцию, несмотря на заявления Эрдогана об отказе встречаться с ним и госсекретарем Майком Помпео.

Ранее Эрдоган заявил журналистам, что не собирается встречаться с вице-президентом Майком Пенсом, который возглавляет делегацию с государственным секретарем Майком Помпео в Турции для обсуждения вопроса о прекращении огня в северной Сирии.

Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit - adding that he will only talk to President @realDonaldTrump.



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Позже пресс-секретарь Эрдогана заявил, что турецкий лидер все таки встретится с американской делегацией.

Earlier today, the President told @SkyNews that he won’t receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019

Напомним, ранее Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Турция никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии. По его словам, это закончится лишь тогда, когда Турция добъется поставленных целей - если курды сложат оружие и покинут регион. К тому же, Эрдоган заявляет, что его не беспокоят санкции, которые ранее ввел Трамп в отношении Турции.

Американская сторона, в свою очередь, планирует склонять Турцию к прекращению огня и началу мирных переговоров с курдскими силами.

Также РБК-Украина сообщало, что турецкую приграничную провинцию Мардин обстреляли с территории Сирии. В результате обстрела погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения.