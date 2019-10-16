ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вице-президент США отправится в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним

Новости » В мире    16.10.2019 - 16:49
Вице-президент США отправится в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Пенс прилетит в Турцию сегодня вечером

Вице-президент США Майк Пенс посетит Турцию, чтобы обсудить военную турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, несмотря на отказ президента Реджепа Эрдогана встречаться с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщил пресс-секретарь Пенса, он сегодня отправляется в Турцию, несмотря на заявления Эрдогана об отказе встречаться с ним и госсекретарем Майком Помпео.

Ранее Эрдоган заявил журналистам, что не собирается встречаться с вице-президентом Майком Пенсом, который возглавляет делегацию с государственным секретарем Майком Помпео в Турции для обсуждения вопроса о прекращении огня в северной Сирии.

Позже пресс-секретарь Эрдогана заявил, что турецкий лидер все таки встретится с американской делегацией.

Напомним, ранее Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Турция никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии. По его словам, это закончится лишь тогда, когда Турция добъется поставленных целей - если курды сложат оружие и покинут регион. К тому же, Эрдоган заявляет, что его не беспокоят санкции, которые ранее ввел Трамп в отношении Турции.

Американская сторона, в свою очередь, планирует склонять Турцию к прекращению огня и началу мирных переговоров с курдскими силами.

Также РБК-Украина сообщало, что турецкую приграничную провинцию Мардин обстреляли с территории Сирии. В результате обстрела погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения.

США отказались от обмена развединформацией с Турцией Эрдоган назвал условия завершения Турцией военной операции в Сирии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь