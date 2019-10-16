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Віце-президент США вирушить до Туреччини попри відмову Ердогана зустрічатися з ним

Новини » В світі    16.10.2019 - 16:49
Віце-президент США вирушить до Туреччини попри відмову Ердогана зустрічатися з ним
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

Пенс прилетить до Туреччини сьогодні ввечері

Віце-президент США Майк Пенс відвідає Туреччину, щоб обговорити військову турецьку військову операцію на північному сході Сирії, незважаючи на відмову президента Реджепа Ердогана зустрічатися з ним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Як повідомив прес-секретар Пенси, він сьогодні вирушає до Туреччини, незважаючи на заяви Ердогана про відмову зустрічатися з ним і держсекретарем Майком Помпео.

Раніше Ердоган заявив журналістам, що не збирається зустрічатися з віце-президентом Майком Пенсом, який очолює делегацію разом з державним секретарем Майком Помпео в Туреччині для обговорення питання про припинення вогню в північній Сирії.

Пізніше прес-секретар Ердогана заявив, що турецький лідер все ж таки зустрінеться з американською делегацією.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив президенту США Дональду Трампу, що Туреччина ніколи не оголосить про припинення вогню у північно-східній Сирії. За його словами, це закінчиться лише тоді, коли Туреччина досягне поставлених цілей - якщо курди складуть зброю і покинуть регіон. До того ж, Ердоган заявляє, що його не турбують санкції, які раніше ввів Трамп щодо Туреччини.

Американська сторона, у свою чергу, планує спонукати Туреччину до припинення вогню і початку мирних переговорів з курдськими силами.

Також РБК-Україна повідомляло, що турецьку прикордонну провінцію Мардін обстріляли з території Сирії. У результаті обстрілу загинули двоє цивільних, ще 12 отримали поранення.

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