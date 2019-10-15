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Турецкий город обстреляли из Сирии, есть погибшие

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 17:47
Турецкий город обстреляли из Сирии, есть погибшие
Фото: результаты обстрела турецкого города (Anadolu)

В результате обстрела погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения

Турецкую приграничную провинцию Мардин обстреляли с территории Сирии. Об этом со ссылкой на Офис ее губернатора передает Anadolu.

Сообщается, что в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах.

Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара начала военную операцию, называя их "террористами".

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии.

В телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.

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