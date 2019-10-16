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Эрдоган заявил Трампу, что никогда не прекратит огонь в Сирии

Новости » Политика    16.10.2019 - 06:50
Эрдоган заявил Трампу, что никогда не прекратит огонь в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турция не беспокоится о санкциях США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Турция никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии и не будет вести переговоры с курдскими силами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Беседуя с журналистами во вторник Эрдоган сказал, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей, и добавил, что он не беспокоится о санкциях.

"Они говорят "объявить прекращение огня". Мы никогда не объявим о прекращении огня. Они заставляют нас прекратить операцию. Они объявляют санкции. Наша цель ясна. Мы не беспокоимся о каких-либо санкциях", - сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что сказал Трампу по телефону в начале этой недели, что он должен отправить делегацию США в Анкару, чтобы обсудить их требования и попытаться достичь соглашения. Во вторник Белый дом заявил, что в четверг вице-президент Майк Пенс встретится с Эрдоганом в Анкаре.

Ранее сообщалось, что Трамп разговаривал по телефону с Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии.

РБК-Украина писало, что представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

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