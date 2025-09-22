Віце-президент Ірану прибув до Москви для підписання угоди щодо будівництва восьми АЕС

Есламі повідомив іранським ЗМІ, що під час візиту планується підписати двосторонні угоди, зокрема про будівництво восьми атомних електростанцій, оскільки Тегеран хоче до 2040 року отримати 20 ГВт ядерної енергії.

"Переговори щодо контрактів проведено, і з підписанням угоди цього тижня ми перейдемо до операційних кроків", - розповів він.

Як пише Reuters, в Ірані, який у періоди високого попиту відчуває дефіцит електроенергії, працює тільки одна атомна електростанція в південному місті Бушер із потужністю близько 1 ГВт. Цю станцію побудувала Росія.

Такий візит відбувається на тлі того, як ООН розглядає можливість повторних санкцій проти Ірану через його ядерну програму.