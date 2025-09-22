RU

Вице-президент Ирана прибыл в Москву для подписания сделки по строительству восьми АЭС

Фото: Мохаммад Эслами, вице-президент Ирана (flickr by IAEA Imagebank)
Автор: Иван Носальский

Глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана Мохаммад Эслaми прибыл в Москву. Там он планирует подписать сделку по строительству атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эслами сообщил иранским СМИ, что во время визита планируется подписать двусторонние соглашения, в том числе о строительстве восьми атомных электростанций, так как Тегеран хочет к 2040 году получить 20 ГВт ядерной энергии.

"Переговоры по контрактам проведены, и с подписанием соглашения на этой неделе мы перейдем к операционным шагам", - рассказал он.

Как пишет Reuters, в Иране, который в периоды высокого спроса испытывает дефицит электроэнергии, работает только одна атомная электростанция в южном городе Бушер с мощностью около 1 ГВ. Эту станцию построила Россия. 

Такой визит проходит на фоне того, как ООН рассматривает возможность повторных санкций против Ирана из-за его ядерной программы. 

Бушерскую АЭС не атаковали во время войны Израиля с Ираном

Напомним, в июне, когда Израиль начал ракетные удары по ядерным объектам Ирана, российский диктатор Владимир Путин заявлял о договоренностях с Тель-Авивом о том, что атаковать Бушерскую АЭС ЦАХАЛ не будет.

Путин добавлял, что на месте присутствовали российские специалисты, поэтому он хотел "обеспечить их безопасность".

