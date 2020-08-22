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Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

Тернополь, Суббота 22 августа 2020 15:46
Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом
Фото: Владимир Труш (vkursi.te.ua)
Автор: Максим Зайченко

Врачи назначили ему курс медикаментозного лечения

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Труш написал в Facebook.

"Друзья, только исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат, - сообщил он.

Чиновник добавил, что врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Он будет работать дистанционно. По его словам, самочувствие после этого не улучшилось.

Отметим, в Тернопольской области за последние сутки выявили 206 случаев коронавирусной болезни.

Как ранее писало РБК-Украина, Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года: в ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

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