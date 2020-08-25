У віце-прем'єра Молдови підтвердили COVID-19

Крім того на COVID-19 захворів радник прем'єр-міністра Молдови Микола Радіца

Віце-прем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник заразилася коронавірусом. Крім того на COVID-19 захворів радник прем'єр-міністра Молдови, гендиректор агентства міжетнічних відносин Микола Радіца.

Про це повідомляє NewsMaker.

Радіца в соцмережі написав, що коронавірус у нього виявили ще 25 днів тому. І він дотепер перебуває у реанімації.

"На жаль, захворіла вся моя сім'я. Відколи я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях", - зазначив радник прем'єра Молдови.

Трохи раніше в Бюро реінтеграції Молдови повідомили, що коронавірус виявили у віцепрем'єр-міністра Крістіни Лесник. Зараз вона проходить лікування вдома.

Разом із тим радник прем'єр-міністра зі зв'язків з громадськістю Борис Харя запевнив, що спалаху COVID-19 в уряді немає, і кабінет не збирається на карантин.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 23 800 736 випадків коронавірусу, у тому числі 816 534 летальних, одужали 16 347 684 особи.

Нагадаємо, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її родина захворіли коронавірусів.

Крім того COVID-19 заразився голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.