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Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Новости » Политика    08.07.2019 - 15:38
Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Климпуш-Цинцадзе не попала в список участников встречи, несмотря на то, что она отвечает за тематику мероприятия

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не смогла попасть на саммит Украина - Европейский союз, который сегодня начался в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

По ее словам, такой практики в ее жизни еще не было. 

"Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС. Нет в списках участников ни меня, ни Ольги Стефанишиной. То есть людей, которые координируют все евроинтеграционные процессы и готовили этот саммит, на саммите нету", - написала вице-премьер. 

Напомним, сегодня в Киеве начался XXI саммит Украина-Европейский союз. В ходе мероприятия  президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу и примут участие в в пленарном заседании саммита. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что  председательствовать на саммите будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, на саммите Украина-ЕС обсудят санкции против Российской Федерации. В окончательном документе XXI саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины.

Также представитель Украины при Европейском союзе  Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано 5 документов. Также он отметил, что ЕС обещает сделать все для освобождения украинских моряков.

В Киеве начался саммит Украина-ЕС На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов
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