Віце-прем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Климпуш-Цинцадзе не потрапила в список учасників зустрічі, незважаючи на те, що вона відповідає за тематику заходу

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе не змогла потрапити на саміт Україна - Європейський союз, який сьогодні розпочався у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

Климпуш-Цинцадзе нібито не потрапила в список учасників зустрічі, незважаючи на те, що вона відповідає за цю тематику.

"Документи, які будуть сьогодні розглядати, були опрацьовані і мною особисто, і урядовим офісом. Але ні мене, ні начальника офісу там немає сьогодні. Ми тут чекали 40 хвилин, до мене ніхто не вийшов. У мене є всі підстави вважати, що це саботаж, якісь неофіційні кулуарні розмови провів прем'єр Гройсман і вирішив виключити мене зі списку", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався XXI саміт Україна-Європейський союз. В ході заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч і візьмуть участь у пленарному засіданні саміту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головувати на саміті будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Крім того, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Російської Федерації. В остаточному документі XXI саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.