Вице-премьер Уруский отправится в Харьков в связи с крушением АН-26

Вице-премьер министр Украины и глава правительственной комиссии по расследованию крушения самолета АН-26 Олег Уруский отправится в Харьков. Визит состоится в рамках расследования.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Вице-премьер возглавил следственную комиссию, в которую вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

Ранее сообщалось, что записи с голосами членов экипажа АН-26 передали ГБР. И до завершения экспертизы запрещено использование этих самолетов.

Также сообщалось, что процесс расшифровки бортовых самописцевзаймет 3-5 дней.

Кроме этого известно, что компенсации семьям жертв авиакатастрофы выплатят в течение трех недель. Для них предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

Военный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты, на его борту находились 27 человек. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, выжил только один курсант.