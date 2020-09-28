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Компенсации семьям жертв катастрофы АН-26 выплатят в течение трех недель

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 13:17
Компенсации семьям жертв катастрофы АН-26 выплатят в течение трех недель
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета АН-26 в течение трех недель. Им предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что у Министерства обороны есть достаточно средств для осуществления этих выплат.

"Каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба ОП.

Как писало РБК-Украина, в субботу Кабинет министров принял решение о выплате семьям жертв катастрофы АН-26 компенсаций в размере 1,57 млн гривен. Эти выплаты предусмотрены законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

Напомним, военный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в пятницу вечером вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.

Ранее сообщалось, что идентификация тел погибших в крушении АН-26 займет до трех недель.

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Новости Украины Общество КомпенсацияавиакатастрофаДенис Шмыгаль
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