Записи с голосами членов экипажа АН-26 передали ГБР

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

В рамках расследования крушения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области записи с голосами членов экипажа передали Государственному бюро расследований. Расшифровка "черных ящиков" еще продолжается.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр обороны Андрей Таран, передает сайт президента.

По словам Тарана, до завершения расследования авиакатастрофы запрещено использование самолетов АН-26.

"В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что компенсации семьям жертв авиакатастрофы выплатят в течение трех недель. Для них предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

Также сообщалось, что процесс расшифровки бортовых самописцев займет 3-5 дней.

Военный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты, на его борту находились 27 человек. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, выжил только один курсант.