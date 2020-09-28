ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вице-премьер Уруский отправится в Харьков в связи с крушением АН-26

Харьков, Понедельник 28 сентября 2020 17:17
Вице-премьер Уруский отправится в Харьков в связи с крушением АН-26
Фото: Олег Уруский (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Украина

Вице-премьер министр Украины и глава правительственной комиссии по расследованию крушения самолета АН-26 Олег Уруский отправится в Харьков. Визит состоится в рамках расследования.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Вице-премьер возглавил следственную комиссию, в которую вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

Ранее сообщалось, что записи с голосами членов экипажа АН-26 передали ГБР. И до завершения экспертизы запрещено использование этих самолетов.

Также сообщалось, что процесс расшифровки бортовых самописцевзаймет 3-5 дней.

Кроме этого известно, что компенсации семьям жертв авиакатастрофы выплатят в течение трех недель. Для них предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

Военный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты, на его борту находились 27 человек. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, выжил только один курсант.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия АН-26авиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь