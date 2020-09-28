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Віце-прем'єр Уруський вирушить до Харкова у зв'язку з катастрофою АН-26

Харків, Понеділок 28 вересня 2020 17:17
Віце-прем'єр Уруський вирушить до Харкова у зв'язку з катастрофою АН-26
Фото: Олег Уруський (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Україна

Віцепрем'єр-міністр України і голова урядової комісії з розслідування аварії літака АН-26 Олег Уруський вирушить до Харкова. Візит відбудеться в рамках розслідування.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Віце-прем'єр очолив слідчу комісію, в яку увійшли головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи.

Раніше повідомлялося, що запис з голосами членів екіпажу АН-26 передали ДБР. І до завершення експертизи заборонено використання цих літаків.

Також повідомлялося, що процес розшифровки бортових самописців складе 3-5 днів.

Крім цього відомо, що компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи виплатять протягом трьох тижнів. Для них передбачені виплати у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Військовий літак АН-26 Збройних сил України зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти, на його борту перебували 27 осіб. В результаті авіакатастрофи загинули 26 людей, вижив тільки один курсант.

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Новини України Надзвичайні події АН-26авиакатастрофа
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