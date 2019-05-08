Вице-премьер предложил ввести совместительство должностей мэров и нардепов

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предлагает разрешить совмещение должностей городских голов и народных депутатов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, люди, которые работают в местном самоуправлении могут себя проявить на центральном уровне, в Верховной раде

"И я считаю, что при формировании будущего парламента необходимо использовать передовой опыт европейских стран. Например, Франции, где мэр может совмещать свою работу с избранием в парламент", - сказал Зубко.

Вице-премьер также заявил, что "будущий парламент должен дать ответ в первую очередь по изменениям в Конституцию, которые касаются децентрализации и окончательного закрепления полномочий местного самоуправления и исполнительной власти на местах, а также по формированию института префектов, которые будут контролировать местную власть".

Напомним, согласно статьи 78 Конституции, народные депутаты Украины реализуют свои полномочия на постоянной основе.

"Народные депутаты Украины не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, что имеет целью получение прибыли", - говорится в статье Конституции.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство будет работать до октября 2019 года, когда в Украине состоятся парламентские выборы.