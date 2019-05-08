Віце-прем’єр запропонував дозволити сумісництво посад мерів і народних депутатів

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко пропонує дозволити поєднання посад міських голів і народних депутатів. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

На його думку, люди, які працюють на у місцевому самоврядуванні можуть себе проявити на центральному рівні, у Верховній раді

"І я вважаю, що при формуванні майбутнього парламенту необхідно використовувати передовий досвід європейських країн. Наприклад, Франції, де міський голова може поєднувати свою роботу з обранням до парламенту", - сказав Зубко.

Віце-прем’єр також заявив, що "майбутній парламент має дати відповідь у першу чергу щодо змін у Конституції, які стосуються децентралізації та остаточного закріплення повноважень місцевого самоврядування і передачі виконавчої влади на місця, а також щодо формування інституту префектів, які будуть контролювати місцеву владу".

Нагадаємо, згідно зі статтєю 78 Конституції, народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

"Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку", - йдеться в статті Конституції.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що його уряд працюватиме до жовтня 2019 року, коли в Україні відбудуться парламентські вибори.