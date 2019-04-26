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Водоснабжение в Донецкой области возобновят с 1 мая, - Зубко

Новости » Общество    26.04.2019 - 12:20
Водоснабжение в Донецкой области возобновят с 1 мая, - Зубко
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Зубро сообщил о проведении проверки деятельности КП "Вода Донбасса"

Водоснабжение по всей территории Донецкой области будет возобновлено с 1 мая благодаря подключению к электросетям предприятия "Вода Донбасса". Об этом сообщил в Раде вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина.

Он также сообщил о проведении проверки на уровне области финансово-хозяйственной деятельности КП "Вода Донбасса"

"Мы приняли решение о предоставлении лицензии КП "Вода Донбасса", которое, к сожалению, не выполнило финансовых обязательств за поставленную электроэнергию. Но с 1 мая Донецкая областная военно-гражданская администрация предоставит им предоплату и будет возобновлено водоснабжение на всей территории", - сказал Зубко.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что предприятие "Вода Донбасса" в январе-марте этого года использовало электроэнергию на 285 млн гривень, при этом ничего не перечислило поставщику за предоставленные услуги. 

Напомним, ранее Насалик заявил о том, что поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" отключит с 1 апреля 2019 года от энергоснабжения должников независимо от вида их деятельности.

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