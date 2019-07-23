Вице-премьер Кистион и два министра проигрывают на выборах в Раду

Вице-премьер Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 86,72% протоколов, Кистион занимает 5-е место с результатом 9,37%. В этом округе лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Пашковский, за него проголосовали 26,39% избирателей.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на выборах в 85-м округе, по итогам обработки всех протоколов набрал 24,13% голосов - это третье место. В этом округе также выиграл кандидат от партии "Слуга народа" Эдуард Прощук.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, который баллотировался на 124 округе во Львовской области, по итогам обработки всех протоколов пришел к финишу лишь 7-м с результатом 8,84%. В этом округе выиграл кандидат от партии "Слуга народа".

Отметим, по предварительным результатам выборов в Раду, народный депутат Игорь Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому.

Напомним, что нардеп Борислав Розенблат проиграл округ кандидату от "Слуги народа". В округе №62 в Житомирской области победителем стал Игорь Герасименко ( "Слуга народа").