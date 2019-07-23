Віце-прем'єр Кістіон і два міністра програють на виборах в Раду

Віце-прем'єр Володимир Кістіон програв іншим кандидатам на позачергових виборах у Верховну Раду на 11-му мажоритарному окрузі у Вінницькій області. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

За результатами обробки 86,72% протоколів, Кістіон займає 5-е місце з результатом 9,37%. У цьому окрузі лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Максим Пашковський, за нього проголосували 26,39% виборців.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на виборах у 85-му окрузі, за підсумками обробки всіх протоколів набрав 24,13% голосів - це третє місце. В цьому окрузі також виграв кандидат від партії "Слуга народу" Едуард Прощук.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який балотувався на 124 окрузі у Львівській області, за підсумками обробки всіх протоколів прийшов до фінішу лише 7-м з результатом 8,84%. У цьому окрузі виграв кандидат від партії "Слуга народу".

Відзначимо, за попередніми результатами виборів у Раду, народний депутат Ігор Кононенко з великим розривом програє кандидату від партії "Слуга народу" Олександру Дубінському.

Нагадаємо, що нардеп Борислав Розенблат програв округ кандидату від "Слуги народу". В окрузі №62 у Житомирській області переможцем став Ігор Герасименко ( "Слуга народу").