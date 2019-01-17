Вице-премьер Госсовета КНР приедет в Вашингтон для торговых переговоров

Фото: Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ (russian news cn)

Визит намечен на конец января 2019 года

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 30-31 января посетит Вашингтон для торговых переговоров. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства Associated Press в Twitter.

Лю Хэ возглавляет торговые переговоры с США от Китайской народной республики.

Отметим, очередной раунд переговоров Вашингтона с Пекином стартовал 7 января. Акцент сделан на обещании Пекина существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции. США и Китай рассмотрели способы сбалансированности торговых отношений. Представители двух стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения, отмечают в офисе торгового представителя США.

Президент США Доналдь Трамп сообщил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Напомним, лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.