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Віце-прем'єр Держради КНР приїде до Вашингтона для торгових переговорів

Новини » Економіка    17.01.2019 - 10:22
Віце-прем'єр Держради КНР приїде до Вашингтона для торгових переговорів
Фото: Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе (russian news cn)

Візит запланований на кінець січня 2019 року

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе 30-31 січня відвідає Вашингтон для торгових переговорів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства Associated Press у Twitter.

Віце-прем'єр Держради КНР приїде до Вашингтона для торгових переговорів

Лю Хе очолює торговельні переговори з США від Китайської народної республіки.

Зазначимо, черговий раунд переговорів Вашингтона з Пекіном стартував 7 січня. Акцент зроблений на обіцянці Пекіна істотно збільшити закупівлі американських сільгосптоварів, енергоносіїв та промислової продукції. США і Китай розглянули способи збалансованості торговельних відносин. Представники двох країн вважають, що угода в будь-якому разі має включати умову про безперервному контролі ефективності його виконання, відзначають в офісі торговельного представника США.

Президент США Доналдь Трамп повідомив, що торгові переговори з Китаєм йдуть "дуже добре".

Нагадаємо, лідери США і КНР Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

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