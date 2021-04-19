Вице-премьер Гамачек: высылка 20 дипломатов Чехии из РФ парализует работу посольства

Гамачек обсудит с премьер-министром Андреем Бабишем, уместен ли следующий шаг с чешской стороны, и когда его следует предпринять.

"Я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги с чешской стороны... Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выслали разведчиков", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что высылка заместителя чешского посла "на ступеньку выше" чешского шага.

Гамачек уточнил, что изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений.

"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол", - сказал глава дипломатии.

Он отметил, что высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве - большой удар по ведомству.

"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве - большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - подчеркнул Гамачек.

Новость дополняется