Віце-прем'єр Гамачек: висилка 20 дипломатів Чехії з РФ паралізує роботу посольства

Гамачек обговорить з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чи доречний наступний крок з чеської сторони, і коли його слід зробити.

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки з чеської сторони... Відповідь сильніше, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми вислали розвідників", - заявив віце-прем'єр.

Він підкреслив, що висилка заступника чеського посла "на сходинку вище" чеського кроку.

Гамачек уточнив, що вигнання російського посла було б найсильнішим кроком і де-факто означало б кінець дипломатичних відносин.

"Я не думаю, що це саме розумне, тому що кінець кінцем, посольство має якось працювати і хтось повинен бути в цьому посольстві, логічно, що посол", - сказав глава дипломатії.

Він зазначив, що висилка 20 співробітників посольства Чехії у Москві - великий удар по відомству.

"Висилка 20 співробітників посольства Чехії у Москві - великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла в Чехії зобов'язали повернутися весь політичний і економічний відділи", - підкреслив Гамачек.