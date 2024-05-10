Віце-прем'єр Угорщини різко висловився щодо можливості повернення українських чоловіків

Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн виключив можливість передачі українських біженців призовного віку на батьківщину навіть у разі відповідного запиту з боку Києва. Угорський чиновник назвав таку позицію Будапешта "елементарною гуманністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорський портал ATV .

Також віце-прем'єр Угорщини, який також відповідає за національну політику, досить критично висловився щодо самої можливості екстрадиції українських чоловіків-військовозобов'язаних. За його словами, нібито це означатиме "відправити їх на смерть".

"Угорщина не видасть Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, на думку українців, військовозобов'язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", - заявив він.

Варто зауважити, що Шем'єн ще восени минулого року заявляв про те, що Угорщина "не видасть жодного українського біженця, незалежно від того, чи є він військовозобов'язаним, чи ні".

Наразі він підтвердив позицію з цього питання, реагуючи на новину про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорює можливість екстрадиції військовозобов’язаних українців із країн-членів ЄС.

Угорський чиновник з цього приводу заявив, що всі біженці з України перебувають в цій країні "в цілковитій безпеці" та отримують "будь-яку допомогу - чи угорську, чи українську".

"Для закарпатських угорців це також наш національний обов'язок, у випадку з українцями - це гуманітарний і юридичний доказ, оскільки ніхто не може бути виданий, чиє життя буде під загрозою", - розповів Шем'єн.

За його словами влада України хоче їх передачі, щоб "відправити на війну, на фронт, де гинуть люди".

"Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо!" - заявив Шем'єн.

Обмеження доступу до консульських послуг та закон про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Таким чином, чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.

Крім того, МЗС з 23 квітня обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон щодо мобілізації (від 18 травня).

Додамо, за даними уряду, консульські послуги буде відновлено 18 травня відповідно до нових положень закону.

Нагадаємо, що з 18 травня почне діяти новий закон про мобілізацію. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 2 місяців (60 днів) мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.

Чи загрожує депортація з ЄС українським чоловікам, - читайте в матеріалі РБК-Україна.